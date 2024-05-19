Крым без рф станет одним из лучших для жизни мест в Европе, — Владимир Зеленский

После деоккупации полуостров станет одним из лучших для жизни мест в Европе.

Крым после деоккупации станет одним из лучших для жизни мест в Европе. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед церемонией закладки памятного камня будущего мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

По словам Главы государства, только с ослаблением тогдашней московской власти и восстановлением независимости Украины у крымских татар появилась возможность утверждать на государственном уровне правду о преступлении геноцида – депортации крымскотатарского народа – и восстанавливать нормальную жизнь в Крыму.

«До 2014 года Крым был действительно счастливым домом для многих наших людей, и таким Крым снова будет – будет обязательно, когда сила нашей стойкости, нашего оружия, нашей дипломатии и сила справедливости для Украины обеспечат освобождение Крыма от оккупации. Полуостров, которому суждено стать одним из лучших для жизни мест в Европе, именно таким и будет – безусловно и без россии», - заверил Президент.

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