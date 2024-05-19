На Закарпатті вітчим підпалив 10-річного пасинка: хлопчик помер у лікарні

Натомість рідні хлопчика запевняли, що він сам випадково пролив на себе легкозаймисту речовину і таким чином почалося займання.

На Закарпатті у Берегівському районі вітчим умисно підпалив 10-річного пасинка. Хлопчик помер у лікарні. Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення про госпіталізацію до лікарні 10-річного хлопчика з села Серне. У дитини було діагностовано близько 80% опіків тіла. Лікарі кілька днів намагалися врятувати життя хлопчика, проте від отриманих травм він помер.

Рідні загиблого запевняли, що під час спалювання трави хлопчик випадково пролив на себе легкозаймисту речовину і таким чином почалося займання.

Проте виявилося, що умисний підпал одягу на дитині вчинив 33-річний співмешканець матері потерпілого хлопчика. Це сталося після того, як між дорослим та дитиною виникла сварка.

Зловмисника взято під варту без можливості внесення застави.

Правоохоронці також проводять необхідні процесуальні дії, за результатами яких буде надано правову оцінку й діям матері.

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