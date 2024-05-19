Практика судів
  1. В Україні

На Закарпатті вітчим підпалив 10-річного пасинка: хлопчик помер у лікарні

10:33, 19 травня 2024
Натомість рідні хлопчика запевняли, що він сам випадково пролив на себе легкозаймисту речовину і таким чином почалося займання.
На Закарпатті вітчим підпалив 10-річного пасинка: хлопчик помер у лікарні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті у Берегівському районі вітчим умисно підпалив 10-річного пасинка. Хлопчик помер у лікарні. Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення про госпіталізацію до лікарні 10-річного хлопчика з села Серне. У дитини було діагностовано близько 80% опіків тіла. Лікарі кілька днів намагалися врятувати життя хлопчика, проте від отриманих травм він помер.

Рідні загиблого запевняли, що під час спалювання трави хлопчик випадково пролив на себе легкозаймисту речовину і таким чином почалося займання.

Проте виявилося, що умисний підпал одягу на дитині вчинив 33-річний співмешканець матері потерпілого хлопчика. Це сталося після того, як між дорослим та дитиною виникла сварка.

Зловмисника взято під варту без можливості внесення застави.

Правоохоронці також проводять необхідні процесуальні дії, за результатами яких буде надано правову оцінку й діям матері.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Право на відстрочку можна реалізувати лише до моменту набуття статусу військовослужбовця – Верховний Суд

Право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване шляхом активних дій та оформлення цієї відстрочки уповноваженим органом – зокрема, ТЦК.

Депутати пропонують спростити для ВККС можливість залучати кошти міжнародної технічної допомоги і опікуватися бюджетом Національної школи суддів

Народні депутати на чолі з Денисом Масловим внесли законопроект, який дозволить Вищій кваліфікаційній комісії суддів отримувати фінансування від міжнародних партнерів.

Голова суду повідомила, що співробітники СБУ планували скомпрометувати її

Однак «агент» Служби безпеки прийшов до голови суду і розповів про плани СБУ.

На Черкащині суддю вдарили прямо під час проголошення судового рішення: що відомо

Боржник не погодився з рішенням суду, дісталося також і працівнику Судової охорони.

КСУ визнав неконституційними приписи закону про судовий збір щодо сплати судового збору у виконавчому провадженні при поданні апеляційної і касаційної скарги

Зазначеними приписами Закону встановлено обов’язок стягувача у виконавчому провадженні сплачувати судовий збір за подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність виконавця за зверненням з апеляційною чи касаційною скаргою на ухвалу судді, постановлену за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність виконавця

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гринчук
    Руслан Гринчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Надія Губенко
    Надія Губенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді