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Чи може вплинути нечітка печатка у трудовій книжці на зарахування стажу: відповідь ПФУ

10:15, 19 травня 2024
Нечіткий відбиток печатки у трудовій книжці не завадить зарахуванню стажу роботи, однак це можливо за однієї умови.
Чи може вплинути нечітка печатка у трудовій книжці на зарахування стажу: відповідь ПФУ
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Пенсійний фонд України роз’яснив, чи може вплинути нечітка печатка у трудовій книжці на зарахування стажу.

Так, до ПФУ надійшло запитання: «Протягом 2001-2002 років працював у лісгоспі, маю відповідний запис у трудовій книжці, але відбиток печатки, який поставлено під час звільнення, – нечіткий. Водночас в особистому кабінеті на вебпорталі я бачу дані про цей період роботи. Чи можуть взяти це до уваги?»

Зазначається, що в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України людина може ознайомитись з інформацією про наявний страховий стаж та розмір заробітної плати, яка враховується для розрахунку пенсії.

У випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження стажу обов’язково приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Зазначене положення передбачено Порядком підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 N 637 (зі змінами).

Тобто за наявності в Реєстрі інформації про період, коли ви працювали в лісгоспі протягом 2001-2002 років, цей період буде зараховано до страхового стажу.

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