Может ли повлиять нечеткая печать в трудовой книжке на зачисление стажа: ответ ПФУ

Нечеткий отпечаток печати в трудовой книжке не помешает засчитыванию стажа работы, однако это возможно при одном условии.

Пенсионный фонд Украины разъяснил, может ли повлиять нечеткая печать в трудовой книжке на зачисление стажа.

Так, в ПФУ поступил вопрос: «В течение 2001-2002 годов работал в лесхозе, имею соответствующую запись в трудовой книжке, но отпечаток печати, который поставлен при увольнении, – нечеткий. В то же время в личном кабинете на вебпортале я вижу данные об этом периоде работы. Могут ли это принять во внимание?»

Отмечается, что в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины человек может ознакомиться с информацией о страховом стаже и размере заработной платы, которая учитывается для расчета пенсии.

В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы, для подтверждения стажа обязательно принимаются данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Указанное положение предусмотрено Порядком подтверждения стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12.08.1993 N 637 (с изменениями).

То есть при наличии в Реестре информации о периоде, когда вы работали в лесхозе в течение 2001-2002 годов, этот период будет отнесен к страховому стажу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.