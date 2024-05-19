Тайсон Фьюри не признал поражение от Александра Усика и анонсировал реванш

По его словам, рефери были благосклонны к Александру якобы из-за того, что в Украине идет война.

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что выиграл поединок против абсолютного чемпиона мира Александра Усика и анонсировал реванш. Соответствующее заявление британец сделал после поединка.

«Цыганский король» не согласился с судьями, которые раздельным решением зафиксировали победу Усика. По его словам, рефери были благосклонны к Александру якобы из-за того, что в Украине идет война.

Также британец напомнил, что в контракте на первый бой есть пункт о поединке-реванше, который планируется организовать в октябре этого года.

«Я считаю, что выиграл этот бой, возможно, он выиграл несколько раундов, но большинство из них за мной. Мы оба провели хороший поединок. Его страна находится в состоянии войны, поэтому люди становятся на сторону воюющей страны. Не ошибитесь, по-моему, я выиграл бой.

У нас есть пункт о матче-реванше. Я проиграл разделенным решением судей хорошему маленькому человеку. Увидимся в октябре. Молодец, Александр», - сказал Фьюри после боя.

Как сообщалось, Александр Усик победил Тайсона Фьюри и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Украинский боксер стал первым в истории обладателем всех 4 поясов в тяжелом весе.

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