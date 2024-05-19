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Чемпионская ночь: украинский боксер Денис Беринчик победил мексиканца Эмануэля Наваррете и завоевал титул WBO в легком весе

08:30, 19 мая 2024
Украинец сенсационно победил мексиканца, нанеся ему первое поражение в карьере.
Чемпионская ночь: украинский боксер Денис Беринчик победил мексиканца Эмануэля Наваррете и завоевал титул WBO в легком весе
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Украинский боксер Денис Беринчик победил мексиканца Эмануэля Наваррете в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе.

Поединок прошел в ночь на 19 мая в Сан-Диего (США).

В 12-раундовом бою встретились украинец Денис Беринчик (18-0, 9 KO) и мексиканец Эммануэль Наваррете (38-1-1, 31 KO).

Поединок завершился гонгом в 12-м раунде — определение победителя оставили судьям, которые раздельным решением предпочли Беринчик: 115-113, 112-116 и 116-112.

Для Беринчика победа стала 19-й подряд в профессиональной карьере.

Таким образом Денису удалось выиграть дебютный для себя поединок за один из четырех главных чемпионских поясов. Для мексиканца это стало первым поражением в его карьере.

Как сообщалось, Александр Усик победил Тайсона Фьюри и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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