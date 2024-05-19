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Чемпіонська ніч: український боксер Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваррете та завоював титул WBO у легкій вазі

08:30, 19 травня 2024
Українець сенсаційно переміг мексиканця, завдавши йому першої поразки у кар'єрі.
Чемпіонська ніч: український боксер Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваррете та завоював титул WBO у легкій вазі
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Український боксер Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваррете у бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.

Поєдинок відбувся в ніч на 19 травня у Сан-Дієго (США).

У 12-раундовому бою зустрілися українець Денис Берінчик (18–0, 9 KO) та мексиканець Емануель Наваррете (38–1–1, 31 KO).

Поєдинок завершився гонгом у 12-му раунді — визначення переможця залишили суддям, які роздільним рішенням віддали перевагу Берінчику: 115-113, 112-116 та 116-112.

Для Берінчика перемога стала 19-ю поспіль у професійній кар'єрі.

Таким чином, Денису вдалося виграти дебютний для себе поєдинок за один з чотирьох головних чемпіонських поясів. Для мексиканця це стало першою поразкою в його кар'єрі.

Як повідомлялося, Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та здобув титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Українець став першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні в XXI столітті.

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