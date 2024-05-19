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Тайсон Ф'юрі не визнав поразку від Олександра Усика та анонсував реванш

08:48, 19 травня 2024
За його слова, рефері були прихильні до Олександра нібито через те, що в Україні триває війна.
Тайсон Ф'юрі не визнав поразку від Олександра Усика та анонсував реванш
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Колишній чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі вважає, що виграв поєдинок проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика та анонсував реванш. Відповідну заяву британець зробив після поєдинку.

«Циганський король» не погодився з суддями, які роздільним рішенням зафіксували перемогу Усика. За його слова, рефері були прихильні до Олександра нібито через те, що в Україні триває війна.

Також британець нагадав, що в контракті на перший бій є пункт про поєдинок-реванш, який планують організувати в жовтні цього року.

«Я вважаю, що виграв цей бій, можливо він виграв кілька раундів, але більшість з них за мною. Ми обидва провели хороший поєдинок. Його країна перебуває у стані війни, тому люди стають на бік країни, яка воює. Не помиліться, на мою думку, я виграв бій.

У нас є пункт про матч-реванш. Я програв розділеним рішенням суддів хорошій маленькій людині. Побачимось у жовтні. Молодець, Олександре», — сказав Ф'юрі після бою.

Як повідомлялося, Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та здобув титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Український боксер став першим в історії володарем усіх 4 поясів у важкій вазі.

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