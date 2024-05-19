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3 тысячи долларов за фиктивные документы об инвалидности для пересечения границы: подозревают медработницу из Ровенщины и ее знакомого

11:08, 19 мая 2024
Подозреваемые разместили объявление в одном из мессенджеров о возможности изготовления документов, позволяющих выехать за пределы Украины.
3 тысячи долларов за фиктивные документы об инвалидности для пересечения границы: подозревают медработницу из Ровенщины и ее знакомого
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Медицинскую работницу из Ровенской области и ее знакомого подозревают в незаконной организации законной переправки военнообязанных через границу по фиктивному удостоверению об инвалидности. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Червоноградской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении медсестры одного из государственных лечебных заведений Ровенской области и ее знакомому. Им инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Также женщине инкриминируют подделку официальных документов (ч. 1 ст. 358 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина, являющаяся медицинским работником, и ее сообщник во время действия военного положения организовали незаконное пересечение военнообязанных лиц через государственную границу в Республику Польша.

Для этого подозреваемые разместили объявление в одном из мессенджеров о возможности изготовления документов, позволяющих выехать за пределы Украины.

За деньги они должны были подготовить «клиенту» пакет фиктивных документов, а именно удостоверение об инвалидности. На его основании мужчина снимался с военного учета. В дальнейшем это давало ему право беспрепятственно уехать за границу.

Цена такой услуги составила 3000 долларов за пакет документов.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные лица.

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