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Статус безробітного в Україні: кому надається та як отримати

11:44, 19 травня 2024
Для отримання статусу безробітного потрібно подати відповідну заяву.
Статус безробітного в Україні: кому надається та як отримати
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Громадяни, які мали офіційну роботу та втратили її, можуть отримати статус безробітного. Хто і як може отримати такий статус, пояснило видання «Економічна правда».

Так, відповідно до закону «Про зайнятість населення», статус безробітного може отримати людина віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має доходів для забезпечення існування.

Це зокрема:

  • людина працездатного віку, яка втратила роботу та інші види доходів, яка не отримує пенсію та є працездатною;
  • особа з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку та отримує соціальну допомогу від держави по інвалідності;
  • особа, молодша 16-річного віку, яку звільнили з роботи через перепрофілювання підприємства або за результатом скорочення штату;
  • одинока мати (батько), що доглядає за дитиною з інвалідністю та один з батьків, який відповідно до закону, мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною.

У будь-якій з вказаних вище умов, така людина має бути працездатною, та бути готовою до пошуку роботи.

Для отримання статусу безробітного потрібно подати відповідну заяву.

Це можна зробити у:

  • центрі зайнятості, незалежно від місця реєстрації;
  • в електронному форматі через портал державних послуг «Дія»;
  • на офіційному сайті Державної служби зайнятості.

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