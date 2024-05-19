На Київщині другий випадок ботулізму: чоловік з’їв в’ялену рибу, яку купив в інтернеті

Наразі хворий знаходиться в реанімаційному відділенні у важкому стані.

На Київщині зафіксували другий випадок ботулізму. Про це повідомля Броварська районна філія ДУ «Київський обласний ЦКПХ МОЗ».

Встановлено, що житель Броварського району придбав у інтернеті в'яленої риби. Після таранки, зараженої ботулотоксином, чоловік потрапив до лікарні.

Наразі хворий знаходиться в реанімаційному відділенні у важкому стані.

Зазначається, що протягом минулого місяця в Україні зафіксовано вже 12 випадків з підозрою на ботулізм.

Ботулізм — це важке харчове отруєння, яке може закінчитися смертельно. Викликає захворювання – токсин, який продукується бактерією Clostridium botulinum в м’ясних, рибних, грибних чи овочевих консервах, виготовлених в домашніх умовах, в’яленому м’ясі чи рибі, у будь-яких виробах з м’яса (ковбаси, шинки) тощо, домашнього приготування. Найчастіше причиною ботулізму стають: зіпсовані вялені/копчені продукти або недостатньо термічно оброблені консервовані продукти саме домашнього консервування, в’ялення, соління з м’яса, риби, овочів, грибів.

Через 12-36 годин після потрапляння токсину в організм людини виникають такі симптоми: нудота, блювання, запаморочення, сильно виражена сухість у роті, труднощі з ковтанням, м’язова слабкість – важко рухатися, говорити, дихати; зір – нечіткий або виражене двоїння предметів перед очима. Ботулінічний токсин, потрапляючи в організм людини, порушує роботу нервових клітин та блокує сигнал до скорочення м’язів. Що більше токсину було в їжі, тим інтенсивнішими є симптоми. У разі повного паралічу дихання людина може померти.

Як запобігти ботулізму?

Категорично відмовитися від вживання в’яленої риби, консервованих домашніх м’ясних консерв та грибів. Пакування у вакуум риби чи копченого м’яса не гарантує їхньої безпеки. Їжте тільки сертифіковану продукцію, виготовлену згідно із санітарними вимогами.

«Пам’ятайте: хворобу легше попередити ніж лікувати. У разі підозри ботулізму – негайно звертайтеся до лікаря!» — попередили медики.

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