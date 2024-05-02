На станції метро «Звіринецька» в Києві встановили нові літери, фото

На станції демонтували стару назву «Дружби народів».

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

На станції метро «Звіринецька» з колійних стін демонтували стару назву «Дружби народів» та встановили два з чотирьох необхідних комплектів нової назви. Як пишуть у КМДА, роботи велися у ніч з 1 на 2 травня.

Один комплект назви станції «Звіринецька» має 13 символів, а вага однієї літери – від 5 до 6 кг. Загалом для цієї станції виготовлено 52 символи, які можна встановити лише вночі, коли відсутній рух поїздів та напруга на контактній рейці.

Решту написів мають змонтувати в одну з наступних ночей.

Як писала «Судово-юридична газета», на початку квітня нові літери змонтували на станції метро «Площа Українських Героїв».

Станом на зараз роботи з перейменування двох станцій метрополітену фактично завершено, зазначають у КМДА.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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