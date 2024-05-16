Прокуратура через суд вимагає повернути Києву землі на Жуковому острові

Прокуратура бореться проти будівництва на природно-заповідних територіях Жукового острова.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура через суд вимагає повернути земельні ділянки природно-заповідного та водного фондів площею 0,567 гектара на Жуковому острові до територіальної громади міста Києва. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради на підставі звернення Спеціалізованої екологічної прокуратури провів дослідження, під час якого було встановлено, що у 2009 році рішеннями Київської міської ради земельні ділянки на Столичному шосе передано у приватну власність для будівництва житлового будинку та господарських споруд.

Проте ці ділянки знаходяться в межах ландшафтного заказника місцевого значення "Острів Жуків" і належать до земель водного та природно-заповідного фондів, де будівництво заборонене законом.

З метою відновлення прав територіальної громади столиці та запобігання незаконного використання екологічно цінних земель прокуратура звернулась до суду із позовами до фізичних осіб, включаючи громадянина Російської Федерації, про повернення територіальній громаді столиці цих земельних ділянок.

Наразі судове розгляд у п'яти справах за позовами прокурора розпочато, а прокуратура продовжує боротьбу за збереження екологічно важливих територій міста.

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