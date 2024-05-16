Прокуратура через суд требует вернуть Киеву земли на Жуковом острове

Прокуратура борется против строительства на природно-заповедных территориях Жукова острова.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура через суд требует вернуть земельные участки природно-заповедного и водного фондов площадью 0,567 гектара на Жуковом острове в территориальную общину города Киева. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Департамент земельных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета на основании обращения Специализированной экологической прокуратуры провел исследование, в ходе которого было установлено, что в 2009 году решениями Киевского городского совета земельные участки на Столичном шоссе переданы в частную собственность для строительства жилого дома и хозяйственных сооружений.

Однако эти участки находятся в пределах ландшафтного заказника местного значения «Остров Жуков» и относятся к землям водного и природно-заповедного фондов, где строительство запрещено законом.

С целью восстановления прав территориальной общины столицы и предотвращения незаконного использования экологически ценных земель прокуратура обратилась в суд с исками к физическим лицам, включая гражданина Российской Федерации, о возвращении территориальной общине столицы этих земельных участков.

Сейчас судебное разбирательство в пяти делах по искам прокурора начато, а прокуратура продолжает борьбу за сохранение экологически важных территорий города.

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