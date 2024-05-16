На Закарпатті під час перевірки документів керманич відкрив вогонь у бік правоохоронців

Стрілка затримали на місці події, а під час обшуку у нього знайшли пакет з канабісом та травматичну зброю.

Джерело фото: zk.npu.gov.ua

У Мукачівському районі чоловік відкрив вогонь у бік правоохоронців, поранивши інспектора сектору реагування патрульної поліції, після того, як його зупинили для перевірки документів у машині. Зловмисника затримали, а за фактом нападу розпочато кримінальне провадження. Про це повідомила поліція Закарпатської області.

«15 травня о 23:51 інспектор сектору реагування патрульної поліції повідомив чергову частину про напад на їх екіпаж. Подія трапилася у селищі Кольчино Мукачівського району. Поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Seat Ibiza», – йдеться у повідомленні.

У машині перебував 29-річний мукачівець, який раніше вже притягувався до адміністративної відповідальності за керування у стані алкогольного сп’яніння. Коли поліцейські звернулися до нього, чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння відмовився вийти з авто.

Під час подальшого спілкування через вікно машини він відкрив вогонь у бік поліцейських. Один з інспекторів отримав поранення. Зловмисника затримали на місці події. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Постраждалому поліцейському медики надали необхідну допомогу, його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Під час обшуку слідчі вилучили пакет з канабісом та травматичну зброю, якою стріляв зловмисник. Тепер правоохоронці встановлюють, звідки у нього була ця зброя.

За умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівникові поліції під час виконання ним службових обов'язків розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Зловмисникові може загрожувати до 5 років ув’язнення. Шлях до встановлення всіх обставин події продовжується.

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