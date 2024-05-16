На Закарпатье во время проверки документов водитель открыл огонь в сторону правоохранителей

Стрелка задержали на месте происшествия, а во время обыска у него нашли пакет с каннабисом и травматическое оружие.

Источник фото: zk.npu.gov.ua

В Мукачевском районе мужчина открыл огонь в сторону правоохранителей, ранив инспектора сектора реагирования патрульной полиции, после того, как его остановили для проверки документов в машине. Злоумышленника задержали, а по факту нападения начато уголовное производство. Об этом сообщила полиция Закарпатской области.

«15 мая в 23:51 инспектор сектора реагирования патрульной полиции сообщил в дежурную часть о нападении на их экипаж. Происшествие случилось в поселке Кольчино Мукачевского района. Полицейские за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль «Seat Ibiza», - говорится в сообщении.

В машине находился 29-летний мукачевец, который ранее уже привлекался к административной ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения. Когда полицейские обратились к нему, мужчина с признаками алкогольного опьянения отказался выйти из авто.

Во время дальнейшего общения через окно машины он открыл огонь в сторону полицейских. Один из инспекторов получил ранения. Злоумышленника задержали на месте происшествия. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Пострадавшему полицейскому медики оказали необходимую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Во время обыска следователи изъяли пакет с каннабисом и травматическое оружие, которым стрелял злоумышленник. Теперь правоохранители устанавливают, откуда у него было это оружие.

За умышленное причинение телесных повреждений работнику полиции при исполнении им служебных обязанностей начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить до 5 лет заключения. Путь к установлению всех обстоятельств происшествия продолжается.

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