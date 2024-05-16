В Украине потеплеет, местами пройдут дожди: прогноз погоды на выходные

В Киеве 17 мая температура ночью составит 7-9 градусов, днем около 20.

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В Украине 17 мая преимущественно без осадков, лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье, Черниговской, Сумской и в восточных областях небольшие дожди.

Как сообщает Укргидрометцентр, ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 16-21°, на востоке страны 13-18°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 7-12° тепла.

В Киеве 17 мая без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 17 мая самая высокая температура днем была 30,7 ° тепла в 1975 г., самая низкая ночью 3,5 ° выше нуля в 1936 г.

В субботу, 18 мая, в Карпатском регионе, днем и северных, восточных и Одесской областях местами небольшие кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11, днем 18-23°, в восточных, северо-восточных областях Украины и в Карпатском регионе 15-20°.

В Киеве 18 мая ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 21-23°.

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