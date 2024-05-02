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«Русскій воєнний флот – до дна»: Укрпошта випустить нову марку, фото

20:40, 2 травня 2024
Стало відомо, коли Укрпошта випустить нову марку.
«Русскій воєнний флот – до дна»: Укрпошта випустить нову марку, фото
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Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський анонсував випуск нової марки, присвяченої очищенню Чорного моря від російських окупантів.

Марка отримала назву: «Русскій воєнний флот – до дна!». На ній зображені кораблі, знищені чи пошкоджені нашими ЗСУ, ВМС, ГУР та СБУ. Також на марці також зображено корабель російської армії «Адмірал Макаров».

«Невипадково на марці зображено єдиний, поки не до кінця вражений корабель Адмірал Макаров. Як ви пам'ятаєте, наші пророчі марки, так що з ним буде після випуску марки - не важко здогадатися. Це ж третя марка в серії «Русскій воєнний корабль, іді…», аркуш «русскій воєнний корабль…всьо! ну, і тепер «русскій воєнний флот – до дна». А Бог любить трійцю», – сказав Смілянський.

Також він додав, що марка буде введена в обіг 8 травня, у День пам'яті та перемоги над нацизмом. Її можна буде придбати у відділеннях Укрпошти, філателістичних магазинах та онлайн.

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