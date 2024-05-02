«Русский военный флот – до дна»: Укрпочта выпустит новую марку, фото

Стало известно, когда «Укрпочта» выпустит новую марку.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский анонсировал выпуск новой марки, посвященной очищению Черного моря от российских оккупантов.

Марка получила название: «Русский военный флот – до дна!». На ней изображены корабли, уничтоженные или поврежденные ВСУ, ВМС, ГУР и СБУ. Также на марке изображен корабль российской армии «Адмирал Макаров».

«Не случайно на марке изображен единственный, пока не до конца пораженный корабль Адмирал Макаров. Как вы помните, наши пророческие марки, так что с ним будет после выпуска марки – не трудно догадаться. Это же третья марка в серии «Русский военный корабль, иди…», лист «русский военный корабль… все! ну, и теперь «русский военный флот – до дна». А Бог любит троицу», – сказал Смелянский.

Также он добавил, что марка будет введена в обращение 8 мая в День памяти и победы над нацизмом. Ее можно будет приобрести в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах и онлайн.

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