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Сумской завод «Насосэнергомаш» передадут в государственное управление — АРМА

20:19, 2 мая 2024
В АРМА заявили, что нарабатывается дорожная карта передачи завода в АО НАЭК «Энергоатом».
Сумской завод «Насосэнергомаш» передадут в государственное управление — АРМА
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В четверг, 2 мая, Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что провело консультации с Министерством экономики и другими центральными органами исполнительной власти относительно начала передачи государству корпоративных прав и имущества АО «Сумский завод насосного и энергетического машиностроения «Насосэнергомаш» и АО «Научно -Исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насладения», передает официальный сайт АРМА.

В ведомстве отмечают, что фактическим владельцем и конечным бенефициаром указанного предприятия является гражданин рф, а по информации правоохранителей, завод поставлял в рф оборудование для строительства и ремонта атомных электростанций.

«Поэтому в рамках уголовного производства он был арестован. Позже корпоративные права и имущество Завода по определению суда было передано АРМА для управления», - заявили в АРМА.

Были проведены соответствующие консультации и нарабатывается дорожная карта передачи этого актива в соответствующее предприятие АО «НАЭК «Энергоатом» для обеспечения интересов Украины.

Передача имущества будет происходить в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 21-1 Закона об АРМА (Особенности управления активами в исключительных случаях), добавили в ведомстве.

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