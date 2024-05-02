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Сумський завод «Насосенергомаш» передадуть у державне управління — АРМА

20:19, 2 травня 2024
У АРМА заявили, що напрацьовується дорожня карта передання заводу до АТ «НАЕК «Енергоатом».
Сумський завод «Насосенергомаш» передадуть у державне управління — АРМА
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У четвер, 2 травня, Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що провело консультації з Міністерством економіки та іншими центральними органами виконавчої влади, щодо початку передачі державі корпоративних прав та майна АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» та АТ «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування», передає офіційний сайт АРМА.

У відомстві зазначають, що фактичним власником та кінцевим бенефіціаром вказаного підприємства є громадянин рф, а за інформацією правоохоронців, завод постачав до рф обладнання для будівництва і ремонту атомних електростанцій.

«Тому у рамках кримінального провадження його було арештовано. Пізніше корпоративні права та майно Заводу за ухвалою суду було передано АРМА для управління», - заявили у АРМА.

Наразі були проведені відповідні консультації і напрацьовується дорожня карта передання цього активу до відповідного підприємства АТ «НАЕК «Енергоатом» для забезпечення інтересів України.

Передача майна відбуватиметься відповідно до процедури, передбаченої статтею 21-1 Закону про АРМА (Особливості управління активами у виняткових випадках), додали у відомстві.

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