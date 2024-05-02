Директор Нацрозвідки США Евріл Хейнс висловилась щодо війни в Україні.

Фото: Reuters

Директор Національної розвідки Сполучених штатів Америки Евріл Хейнс заявила, що завершення війни в Україні найближчим часом є малоймовірним, передає Sky News.

За її словами, більш агресивна тактика російського диктатора путіна, яка, зокрема, полягає в ударах по енергетичній інфраструктурі, призначена для того, щоб навіяти Україні, що подальший опір приведе лише до більших збитків.

«Ця агресивна тактика, швидше за все, продовжуватиметься, і війна навряд чи закінчиться найближчим часом», - заявила Хейнс.

Раніше верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що війна в Україні триватиме до завершення виборів у Сполучених Штатах Америки.

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