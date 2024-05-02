Директор Нацразведки США Эврил Хейнс высказалась по поводу войны в Украине.

Фото: Reuters

Директор Национальной разведки Соединенных штатов Америки Эврил Хейнс заявила, что завершение войны в Украине в ближайшее время маловероятно, передает Sky News.

По ее словам, более агрессивная тактика российского диктатора Путина, которая, в частности, заключается в ударах по энергетической инфраструктуре, предназначенная для того, чтобы внушить Украине, что дальнейшее сопротивление приведет лишь к большим убыткам.

«Эта агрессивная тактика, скорее всего, будет продолжаться, и война вряд ли закончится в ближайшее время», - заявила Хейнс.

Ранее верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что война в Украине продлится до завершения выборов в Соединенных Штатах Америки.

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