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В разведке США ответили, может ли война в Украине закончиться в ближайшее время

20:01, 2 мая 2024
Директор Нацразведки США Эврил Хейнс высказалась по поводу войны в Украине.
В разведке США ответили, может ли война в Украине закончиться в ближайшее время
Фото: Reuters
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Директор Национальной разведки Соединенных штатов Америки Эврил Хейнс заявила, что завершение войны в Украине в ближайшее время маловероятно, передает Sky News.

По ее словам, более агрессивная тактика российского диктатора Путина, которая, в частности, заключается в ударах по энергетической инфраструктуре, предназначенная для того, чтобы внушить Украине, что дальнейшее сопротивление приведет лишь к большим убыткам.

«Эта агрессивная тактика, скорее всего, будет продолжаться, и война вряд ли закончится в ближайшее время», - заявила Хейнс.

Ранее верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что война в Украине продлится до завершения выборов в Соединенных Штатах Америки. 

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