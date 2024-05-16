Мінекономіки забронювало від мобілізації компанії «Glovo» та «Visa»

Працівники «Glovo», «Visa», «Favbet Tech» на пів року отримали відстрочку від призову на військову службу.

Джерело фото: hvylya.net

Мінекономіки забронювало від мобілізації компанії «Glovo», «Visa» і фірми з власниками зі США. Так, Мінекономіки видало наказ про бронювання військовозобов’язаних за ТОВ «ФАВБЕТ ТЕК», ДП «ССМ», ТОВ «ВІЗА УКРАЇНА», ТОВ «АГРІ ЧЕЙН» та ТОВ «КОРТ». Документ публікує нардеп Олександр Федієнко.

Згідно з наказом, військовозобов’язаним надається відстрочка від призову на військову службу строком на 6 місяців.

«З усього списку зв'язок з армією має лише одна компанія - «Корт», яка займається розробкою систем РЕБ і безпілотників. В цілому я не проти економічного блокування. Гроші на утримання армії нам потрібні. Але інколи навіть керівники ТЦК не можуть зрозуміти, чому підприємства які випускають дрони, реби, не бронюють, бо не проходять по критеріям, а от такі як у переліку, лист додав, вони вимушені бронювати, закон…», – зазначив нардеп.

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