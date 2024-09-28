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Суддя Верховного Суду Леонід Лобойко загинув внаслідок ворожого обстрілу у Харківській області

17:53, 28 вересня 2024
Внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань Харківської області загинув суддя Верховного Суду Леонід Лобойко.
Суддя Верховного Суду Леонід Лобойко загинув внаслідок ворожого обстрілу у Харківській області
Фото: Верховний Суд
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У суботу, 28 вересня, внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань Харківської області загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко. Про це повідомили у Верховному Суді.

"Колектив Верховного Суду висловлює щирі співчуття рідним і близьким Леоніда Миколайовича, поділяючи їхні скорботу та біль від цієї непоправної втрати. У серцях усіх, хто знав Леоніда Лобойка, назавжди залишиться памʼять про нього як про добру, мудру і чуйну людину", - повідомили у ВС.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття родині, близьким та колегам Леоніда Миколайовича.

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