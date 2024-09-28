Судья Верховного Суда Леонид Лобойко погиб в результате вражеского обстрела в Харьковской области

В результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области погиб судья Верховного Суда Леонид Лобойко.

В субботу, 28 сентября, в результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко. Об этом сообщили в Верховном Суде.

"Коллектив Верховного Суда выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Николаевича, разделяя их скорбь и боль от этой непоправимой потери. В сердцах всех, кто знал Леонида Лобойко, навсегда останется память о нем как о добром, мудром и отзывчивом человеке", - сообщили в ВС.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования семье, близким и коллегам Леонида Николаевича.