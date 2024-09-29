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$25 000 за непригодность к военной службе — в Хмельницкой области задержали организатора схемы

07:00, 29 сентября 2024
Одному из клиентов фигурант через знакомых в ТЦК обещал помочь с признанием его непригодным к военной службе.
$25 000 за непригодность к военной службе — в Хмельницкой области задержали организатора схемы
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В Хмельницкой области правоохранители задержали дельца, который за деньги помогал мужчинам мобилизационного возраста избежать военной службы и с нелегальным пересечением границы. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Полицейские установили, что 19-летний парень для поиска лиц, желающих получить противоправные услуги, размещал сообщения в мессенджере.

Так, одному из клиентов фигурант обещал помочь с признанием его непригодным к военной службе, поскольку у него есть знакомые среди служащих ТЦК и СП. Также обещал помощь с пересечением границы в виде консультации по лучшему для этого месту и нужным вещам.

«Такой набор услуг стоил 25 000 долларов», - заявили в департаменте.

Правоохранители задержали мужчину при получении 15 000 долларов как части оплаты за обещанные услуги. Также ему сообщили о подозрении.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к преступному бизнесу.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества.

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