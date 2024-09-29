Практика судів
  1. В Україні

$25 000 за непридатність до військової служби — на Хмельниччині затримали організатора схеми

07:00, 29 вересня 2024
Одному з клієнтів фігурант через знайомих у ТЦК обіцяв допомогти з визнанням його непридатним до військової служби.
$25 000 за непридатність до військової служби — на Хмельниччині затримали організатора схеми
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині правоохоронці затримали ділка, який за гроші допомагав чоловікам мобілізаційного віку уникнути військової служби та з нелегальним перетином кордону. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Поліцейські встановили, що 19-річний хлопець для пошуку осіб, охочих  отримати протиправні послуги, розміщував повідомлення у месенджері. 

Так, одному з клієнтів фігурант обіцяв допомогти з визнанням його непридатним до військової служби, оскільки має знайомих серед службовців ТЦК та СП. Також обіцяв допомогу з перетином кордону у вигляді консультації щодо найкращого для цього місця та потрібних речей.

«Такий набір послуг коштував 25 000 доларів», - заявили у департаменті.

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання 15 000 доларів як частини оплати за обіцяні послуги. Також йому повідомили про підозру.

Наразі проводяться заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до злочинного бізнесу.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до дев’яти років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя може розміщувати і коментувати у соцмережах лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету судді та судової влади – Кодекс суддівської етики

Суддя має уникати публічних коментарів щодо справ, які перебувають у провадженні – що прописали у Кодексі суддівської етики.

Для підрахунку окладів НАБУ і НАЗК у 2025 році не будуть застосовувати «занижений» прожитковий мінімум

На відміну від суддів, прокурорів, податківців та митників, для НАБУ, ДБР і НАЗК оклади будуть рахувати із суми «звичайного» прожиткового мінімуму в 3028 грн.

Результати ВЛК будуть вноситися до Реєстру «Оберіг» не вручну працівниками ТЦК, а шляхом автоматичного обміну даними

Мета – оцифрувати і прискорити процес передачі результатів медогляду на ступінь придатності до ТЦК – Олександр Федієнко пояснив деталі законопроекту.

Заява на відстрочку подається лише особисто, не електронною поштою і не через адвоката – Полтавський обласний ТЦК

В Полтавському обласному ТЦК нагадали, що наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки, тому потрібно подати заяви особисто.

Як з ВАКС намагаються зробити частину «конвеєру» у справі викривача-Кубракова і використати для легалізації дерибану державної землі

Вищий антикорупційний суд як «безмовний підписант»: якою НАБУ бачить роль ВАКС у справі за заявою викривача-Кубракова, і чому суд прагнуть використати для проштовхування інтересів столичного забудовника.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду