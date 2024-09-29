$25 000 за непридатність до військової служби — на Хмельниччині затримали організатора схеми

Одному з клієнтів фігурант через знайомих у ТЦК обіцяв допомогти з визнанням його непридатним до військової служби.

На Хмельниччині правоохоронці затримали ділка, який за гроші допомагав чоловікам мобілізаційного віку уникнути військової служби та з нелегальним перетином кордону. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Поліцейські встановили, що 19-річний хлопець для пошуку осіб, охочих отримати протиправні послуги, розміщував повідомлення у месенджері.

Так, одному з клієнтів фігурант обіцяв допомогти з визнанням його непридатним до військової служби, оскільки має знайомих серед службовців ТЦК та СП. Також обіцяв допомогу з перетином кордону у вигляді консультації щодо найкращого для цього місця та потрібних речей.

«Такий набір послуг коштував 25 000 доларів», - заявили у департаменті.

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання 15 000 доларів як частини оплати за обіцяні послуги. Також йому повідомили про підозру.

Наразі проводяться заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до злочинного бізнесу.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до дев’яти років з конфіскацією майна.

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