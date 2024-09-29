На Київщині затримали чоловіка, який убив товариша ударом ножа в серце

У ході суперечки зловмисник схопив ніж та завдав потерпілому удару в область серця, в результаті чого останній помер на місці.

На Київщині поліція затримала та повідомила про підозру 60-річному жителю села Двірківщина, який наніс ножове поранення потерпілому, від якого останній помер.

Як повідомила поліція Київської області, між підозрюваним та потерпілим під час розпиття алкогольних напоїв раптово виник конфлікт. У ході суперечки зловмисник схопив ніж та завдав потерпілому удару в область серця, в результаті чого останній помер на місці.

«Надалі правопорушник залишив постраждалого в його квартирі та пішов до місця свого проживання», - заявили у поліції.

Поліцейські затримали фігуранта та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру.

У поліції додали, що судом затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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