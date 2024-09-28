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Кандидатам у апеляційні суди роз’яснили роботу кабінету тестування — відеоінструкція

17:38, 28 вересня 2024
Для кандидатів у апеляційні суди оприлюднили відеороз'яснення щодо роботи кабінету учасника тестування.
Кандидатам у апеляційні суди роз’яснили роботу кабінету тестування — відеоінструкція
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила відеороз'яснення для кандидатів у апеляційні суди щодо роботи електронного кабінету учасника тестування.

«Сподіваємось наші матеріали та роз'яснення щодо функціоналу електронного кабінету допоможуть при складанні тестових завдань, виконувати які кандидати розпочнуть уже з наступного тижня», - зазначили у ВККС.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів 25 вересня 2024 року ухвалила рішення про виключення одразу 251 запитання з переліку завдань для тестування на знання норм права у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

З актуальним переліком тестових запитань можна ознайомитися за посиланням.  

Також 25 вересня Комісія ухвалила рішення про виключення (зміна правової позиції КАС ВС) однієї судової справи (адміністративна спеціалізація), яка використовувалася для розроблення модельного завдання в межах виконання практичного завдання.

Детальніше можна ознайомитися за посиланням.

Зазначимо, що це вже друге виключення тестових запитань у рамках конкурсу на посади суддів апеляційних судів. 21 серпня ВККС ухвалила виключити 153 тестових запитання.

Також нагадаємо, що перший етап конкурсу на посади суддів апеляційних судів - тестування на знання норм права згідно до спеціалізації, розпочнеться 2 жовтня і триватиме до 23 жовтня.

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