У Харкові вчитель фізкультури роками ґвалтував та розбещував хлопчиків

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру чоловіку у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років, та у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи.
Як повідомив Офіс Генерального прокурора, у 2018-2021 роках підозрюваний працював вчителем фізичної культури у різних навчальних закладах міста.
«Правоохоронці встановили, що протягом цього періоду він чинив сексуальні дії стосовно школярів. Потерпілими стали троє хлопчиків віком 11-13 років», - сказано у повідомленні.
У ОГП додають, що надалі підозрюваний звільнився та переїхав жити до чоловічого монастиря у Тернопільській області.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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