У Харкові вчитель фізкультури роками ґвалтував та розбещував хлопчиків

Після своїх злочинів чоловік «сховався» у монастирі на Тернопільщині.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру чоловіку у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років, та у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, у 2018-2021 роках підозрюваний працював вчителем фізичної культури у різних навчальних закладах міста.

«Правоохоронці встановили, що протягом цього періоду він чинив сексуальні дії стосовно школярів. Потерпілими стали троє хлопчиків віком 11-13 років», - сказано у повідомленні.

У ОГП додають, що надалі підозрюваний звільнився та переїхав жити до чоловічого монастиря у Тернопільській області.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.