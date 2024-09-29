В Харькове учитель физкультуры годами насиловал и развращал мальчиков

После своих преступлений мужчина «спрятался» в монастыре Тернопольской области.

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении мужчине в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет, и в совершении развратных действий в отношении малолетнего лица.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, в 2018-2021 годах подозреваемый работал учителем физической культуры в разных учебных заведениях города.

«Правоохранители установили, что в течение этого периода он совершал сексуальные действия в отношении школьников. Пострадавшими стали трое мальчиков 11-13 лет», - сказано в сообщении.

В ОГП добавляют, что в дальнейшем подозреваемый уволился и переехал жить в мужской монастырь в Тернопольской области.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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