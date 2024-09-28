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Волонтеры смогут ездить за границу на гуманитарном автомобиле — какие нужны документы

21:02, 28 сентября 2024
Ездить за границу на гуманитарном авто стало еще проще.
Волонтеры смогут ездить за границу на гуманитарном автомобиле — какие нужны документы
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Главный сервисный центр МВД сообщил, что отныне волонтеры смогут совершать заграничные поездки на автомобилях, ввезенных в качестве гуманитарной помощи, и поставленных на временный учет.

Для этого необходимо получить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. Ранее такое свидетельство можно было получить только на стоящие на государственном учете машины. Нововведение регулируется постановлением Правительства № 895 от 6 августа 2024 года.

Свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу может быть выдано только владельцу, указанному во временном регистрационном талоне. Для этого нужно обратиться в сервисный центр МВД со следующими документами:

копия приказа о назначении уполномоченного представителя;

доверенность, выданная уполномоченному представителю на получение соответствующей услуги;

документ, удостоверяющий уполномоченного представителя (паспорт);

выписка налогоплательщика и свидетельство ЕГРПОУ;

временный регистрационный талон;

сертификат соответствия.

Свидетельство для выезда за границу выдается при подтверждении таможенными органами информации об оформлении декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, или при наличии такой информации в реестрах. Срок предоставления услуги зависит от продолжительности рассмотрения запроса таможенными органами.

Свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу выдается на срок, указанный в заявлении. После возвращения в Украину это свидетельство нужно сдать в сервисный центр МВД и забрать временный регистрационный талон, хранящийся в соответствующем сервисном центре МВД.

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