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Волонтери зможуть їздити за кордон на гуманітарному авто — які потрібні документи

21:02, 28 вересня 2024
Їздити за кордон на гуманітарному авто стало ще простіше.
Волонтери зможуть їздити за кордон на гуманітарному авто — які потрібні документи
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Головний сервісний центр МВС повідомив, що відтепер волонтери зможуть здійснювати закордонні поїздки на автомобілях, ввезених як гуманітарна допомога, та поставлених на тимчасовий облік.

Для цього потрібно отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Раніше таке свідоцтво можна було отримати тільки на машини, які стоять на державному обліку. Нововведення регулює постанова Уряду № 895 від 6 серпня 2024 року.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон може бути видане лише власнику, який вказаний у тимчасовому реєстраційному талоні. Для цього потрібно звернутися до сервісного центру МВС з такими документами:

копія наказу про призначення уповноваженого представника;

довіреність, видана уповноваженому представнику на отримання відповідної послуги;

документ, що посвідчує уповноваженого представника (паспорт);

виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ;

тимчасовий реєстраційний талон;

сертифікат відповідності.  

Свідоцтво для виїзду за кордон видається за умови підтвердження митними органами інформації про оформлення декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, або за умови наявності такої інформації в реєстрах. Строк надання послуги залежить від тривалості розгляду запиту митними органами.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон видається на строк, зазначений у заяві. Після повернення в Україну це свідоцтво потрібно здати до сервісного центру МВС та забрати тимчасовий реєстраційний талон, що зберігається у відповідному сервісному центрі МВС.

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