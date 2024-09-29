В Киевской области задержали мужчину, который убил товарища ударом ножа в сердце

В ходе спора злоумышленник схватил нож и нанес потерпевшему удар в область сердца, в результате чего последний скончался на месте.

В Киевской области полиция задержала и сообщила о подозрении 60-летнему жителю села Дворковщина, который нанес ножевое ранение потерпевшему, от которого последний скончался.

Как сообщила полиция Киевской области, между подозреваемым и потерпевшим во время распития алкогольных напитков внезапно возник конфликт. В ходе спора злоумышленник схватил нож и нанес потерпевшему удар в область сердца, в результате чего последний скончался на месте.

«В дальнейшем правонарушитель оставил пострадавшего в его квартире и ушел к месту жительства», - заявили в полиции.

Полицейские задержали фигуранта и поместили в изолятор временного содержания. Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении.

В полиции добавили, что судом задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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