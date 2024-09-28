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Жінка просила суд позбавити батьківських прав її колишнього чоловіка, який залишився на окупованій території — що вирішив суд

17:02, 28 вересня 2024
З 2014 року чоловік залишив сім’ю, не проживає разом із сином, не виконує свої обов’язки щодо його виховання та утримання.
Жінка просила суд позбавити батьківських прав її колишнього чоловіка, який залишився на окупованій території — що вирішив суд
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На Хмельниччині жінка просила суд позбавити батьківських прав її колишнього чоловіка, який залишився на окупованій території. Вона пояснила, що розлучилася з ним у 2015 році. Спільний син залишився проживати з нею та перебуває на її утриманні. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

Сам чоловік зостався на тимчасово окупованій території України у Донецькій області. Протягом 10 років він не бере участі у вихованні сина, не проявляє інтересу до його життя і навчання, не забезпечує матеріально – фактично усунувся від виконання своїх батьківських обов’язків. Ствердила, що про дитину дбає вона разом з новим чоловіком. За таких обставин просила суд позбавити відповідача батьківських прав.    

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області у позові відмовив. Керувався тим, що у матеріалах справи немає належних і допустимих доказів винної поведінки батька щодо дитини, а орган опіки та піклування не надав висновок про доцільність позбавлення його батьківських прав.

Жінка подала апеляційну скаргу: просила скасувати рішення суду першої інстанції та задовольнити позов. На її думку, суд не з`ясував усі обставини справи й дійшов помилкового висновку про необґрунтованість позову.

Колегія суддів апеляційного суду відхилила доводи апеляційної скарги як безпідставні. Зазначила, зібрані докази вказують на те, що з 2014 року відповідач залишив сім`ю, не проживає разом із сином, не виконує належним чином свої обов`язки щодо його виховання та утримання, не цікавиться його життям і навчанням.

Водночас він не виявляє негативної поведінки та не вчиняє протиправних дій щодо сина. Селищний орган опіки та піклування склав висновок про недоцільність позбавлення його батьківських прав щодо малолітнього сина.

«Встановивши ці обставини та врахувавши інтереси дитини, суд першої інстанції дійшов правильного висновку про те, що підстави для застосування до відповідача крайнього заходу сімейно-правової відповідальності у виді позбавлення батьківських прав відсутні», – констатував апеляційний суд.

Відтак колегія суддів відхилила апеляційну скаргу та залишила в силі заочне рішення місцевого суду.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/3053/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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