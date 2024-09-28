Женщина просила суд лишить родительских прав ее бывшего супруга, оставшегося на оккупированной территории — что решил суд

С 2014 года мужчина оставил семью, не проживает вместе с сыном, не исполняет свои обязанности по его воспитанию и содержанию.

В Хмельницкой области женщина просила суд лишить родительских прав ее бывшего мужа, который остался на оккупированной территории. Она объяснила, что развелась с ним в 2015 году. Совместный сын остался проживать с ней и находится на ее иждивении. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Сам мужчина остался на временно оккупированной территории Украины в Донецкой области. В течение 10 лет он не участвует в воспитании сына, не проявляет интереса к его жизни и обучению, не обеспечивает материально – фактически отстранился от исполнения своих родительских обязанностей. Утвердила, что о ребенке заботится она вместе с новым мужчиной. В связи с этим просила суд лишить ответчика родительских прав.

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области в иске отказал. Руководствовался тем, что в материалах дела отсутствуют надлежащие и допустимые доказательства виновного поведения отца в отношении ребенка, а орган опеки и попечительства не предоставил вывод о целесообразности лишения его родительских прав.

Женщина подала апелляционную жалобу: просила отменить решение первой инстанции и удовлетворить иск. По ее мнению, суд не выяснил все обстоятельства дела и пришел к ошибочному выводу о необоснованности иска.

Коллегия судей апелляционного суда отклонила доводы апелляционной жалобы как безосновательные. Собранные доказательства указывают на то, что с 2014 года ответчик покинул семью, не проживает вместе с сыном, не выполняет должным образом свои обязанности по его воспитанию и содержанию, не интересуется его жизнью и обучением.

В то же время он не проявляет негативного поведения и не совершает противоправных действий в отношении сына. Поселковый орган опеки и попечительства заключил о нецелесообразности лишения его родительских прав в отношении малолетнего сына.

«Установив эти обстоятельства и учитывая интересы ребенка, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что основания для применения к ответчику крайней меры семейно-правовой ответственности в виде лишения родительских прав отсутствуют», – констатировал апелляционный суд.

Следовательно, коллегия судей отклонила апелляционную жалобу и оставила в силе заочное решение местного суда.

С постановлением апелляционного суда по делу №686/3053/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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