Верховний Суд пояснив, за яких умов здійснення апеляційного розгляду скарги обвинуваченого за його відсутності не суперечить КПК

Верховний Суд вказав, що апеляційний розгляд відбувся без обвинуваченого з дотриманням вимог КПК.

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Якщо під час апеляційного розгляду обвинувачений не утримувався під вартою, не подавав клопотання про розгляд апеляційної скарги за його участю і апеляційним судом не приймалось рішення про обов’язкову участь особи в судовому засіданні та належним чином повідомлено про дату, час і місце судового розгляду, то здійснення апеляційного розгляду скарги обвинуваченого за його відсутності не суперечить приписам ч. 4 ст. 405 КПК. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові 8 серпня 2024 року по справі №396/419/20.

Так, суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 1 ст. 376 КК.

У касаційній скарзі засуджений заявив, що розгляд апеляційної скарги здійснювався апеляційним судом за його відсутності.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд змінив рішення судів попередніх інстанцій в частині призначеного покарання, інші вимоги касаційної скарги сторони захисту залишив без задоволення.

В обґрунтування позиції ККС вказав – колегія суддів ККС встановила, що обвинуваченого належним чином повідомлено про дату, час і місце розгляду апеляційної скарги, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення – копії ухвали апеляційного суду про призначення справи до розгляду.

Проте останній в судове засідання суду апеляційної інстанції не з’явився, про поважні причини свого неприбуття не повідомив. Тому здійснення апеляційного розгляду у цьому провадженні за відсутності обвинуваченого узгоджується з приписами ч. 4 ст. 405 КПК, оскільки обвинувачений на час апеляційного розгляду під вартою не утримувався, клопотання про розгляд апеляційної скарги за його участю не подавав і апеляційний суд не приймав рішення про обов’язкову участь обвинуваченого в судовому засіданні.

Автор: Наталя Мамченко

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