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Верховный Суд объяснил, при каких условиях осуществление апелляционного рассмотрения жалобы обвиняемого в его отсутствие не противоречит УПК

14:06, 26 сентября 2024
Верховный Суд указал, что апелляционное разбирательство состоялось без обвиняемого с соблюдением требований УПК.
Верховный Суд объяснил, при каких условиях осуществление апелляционного рассмотрения жалобы обвиняемого в его отсутствие не противоречит УПК
Источник фото: НААУ
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Если во время апелляционного разбирательства обвиняемый не содержался под стражей, не подавал ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы с его участием и апелляционным судом не принималось решение об обязательном участии лица в судебном заседании и оно должным образом уведомлено о дате, времени и месте судебного разбирательства, то осуществление апелляционного рассмотрения жалобы обвиняемого в его отсутствие не противоречит предписаниям ч. 4 ст. 405 УПК. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении 8 августа 2024 года по делу №396/419/20.

Так, суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 376 УК.

В кассационной жалобе осужденный заявил, что рассмотрение апелляционной жалобы осуществлялось апелляционным судом в его отсутствие.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд изменил решение судов предыдущих инстанций в части назначенного наказания, другие требования кассационной жалобы стороны защиты оставил без удовлетворения.

В обоснование позиции КУС указал – коллегия судей КУС установила, что обвиняемый должным образом уведомлен о дате, времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, что подтверждается рекомендованным уведомлением о вручении почтового отправления – копии определения апелляционного суда о назначении дела к рассмотрению.

Однако последний в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явился, об уважительных причинах своего неприбытия не сообщил. Поэтому осуществление апелляционного разбирательства в этом производстве при отсутствии обвиняемого согласовывается с предписаниями ч. 4 ст. 405 УПК, поскольку обвиняемый на время апелляционного разбирательства под стражей не содержался, ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы с его участием не подавал и апелляционный суд не принимал решения об обязательном участии обвиняемого в судебном заседании.

Автор: Наталя Мамченко 

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