В ГБР возбудили уголовное производство по факту избиения военнослужащего на полигоне

По информации следствия, в результате спора инструктор побил военнослужащего прикладом автомата.

Источник иллюстративного изображения: Генеральный штаб ВСУ

Государственное бюро расследований сообщило, что возбудило уголовное производство по факту избиения военнослужащего на учебном полигоне на Кировоградщине.

В ГБР отметили, что 17 сентября на занятиях по огневой подготовке между инструктором и одним из курсантов возник конфликт.

«В результате спора должностное лицо побил военнослужащего прикладом автомата. С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении ГБР.

Следователи возбудили производство по ч. 5 ст. 426-1 УКУ.

Как отмечается, идет досудебное расследование. Процессуальное руководство осуществляет Кропивницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

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