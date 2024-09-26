Когда необходимо нотариальное удостоверение факта жизни или местонахождения – разъяснение от Минюста

Минюст разъяснил, когда нужно подтверждать факт жизни для наследства и выплат.

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Министерство юстиции Украины разъяснило, в каких случаях может возникать необходимость в удостоверении факта, что физическое лицо является живым или находится в определенном месте. Такое удостоверение часто требуется при открытии наследства за рубежом или для подтверждения, что получатель пенсии или алиментов действительно жив.

В частности необходимость в удостоверении факта, что физическое лицо является живым, может возникать в следующих случаях:

- когда открыто наследство за рубежом;

- в случае необходимости подтверждения, что получатель средств на содержание (пенсии, алиментов, компенсаций и т.д.) является живым;

- как доказательство при решении вопроса об отмене решения о признании лица безвестно отсутствующим или объявления его умершим;

- в других случаях, когда необходимо подтвердить факт, что лицо является живым.

Потребность удостоверения факта пребывания лица в определенном месте возникает, когда гражданин желает обеспечить фиксацию факта своего пребывания в определенное время в определенном месте в необходимых случаях.

В соответствии со статьями 34 и 38 Закона Украины «О нотариате» (далее - Закон) удостоверение факта, что физическое лицо является живым, или факта пребывания физического лица в определенном месте относится к компетенции нотариусов и консульских учреждений Украины.

В соответствии со статьями 80, 81 Закона и главы 6 раздела II Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5, нотариус по устному обращению физического лица удостоверяет факт, что физическое лицо является живым, или факт пребывания его в определенном месте.

Удостоверение указанных фактов проводится как при явке физического лица к нотариусу, так и вне помещения, являющегося рабочим местом нотариуса.

Факты, что малолетний ребенок, недееспособное физическое лицо является живым или находится в определенном месте, удостоверяются по устному обращению его законных представителей (родителей, усыновителей, опекуна).

Факты, что несовершеннолетний ребенок, физическое лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, является живым или находится в определенном месте, удостоверяются по их устному обращению и с согласия законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов), изложенной с соблюдением требований настоящего Порядка относительно удостоверения сделок с участием несовершеннолетних, а также лиц, над которыми установлена опека.

При совершении нотариального действия нотариус устанавливает лицо, обратившееся за совершением нотариального действия, определяет объем гражданской дееспособности физического лица, осуществляет проверку полномочий законного представителя физического лица.

Установление личности осуществляется по паспорту гражданина Украины или по другому документу, удостоверяющему личность, предусмотренным Законом Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус», национальным паспортом иностранца или документом, который его заменяет, удостоверением лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверением, выданным по месту работы физического лица. Удостоверение водителя, лица моряка, члена экипажа, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверение, выданное по месту работы физического лица, не могут быть использованы гражданином Украины для установления его личности при заключении сделок.

Определение объема гражданской дееспособности физического лица осуществляется по паспорту гражданина Украины или другими документами, предусмотренными статьей 43 Закона (кроме удостоверения водителя, лица моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверение, выданного по месту работы физического лица), которые делают невозможным возникновение каких-либо сомнений относительно объема гражданской дееспособности физического лица, обратившегося за совершением нотариального действия. В случае необходимости нотариусу предоставляется справка о том, что лицо не страдает психическим расстройством, которое может повлиять на его способность осознавать свои действия и (или) руководить ими.

В подтверждение факта, что физическое лицо является живым, и факта пребывания физического лица в определенном месте нотариус выдает заинтересованным лицам, относительно которых были установлены эти факты, соответствующие свидетельства.

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