В Киеве задержали 60-летнего мужчину во время продажи пистолета за 1500 долларов

В Киеве задержали мужчину за нелегальный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов.

Столичная полиция совместно со Службой безопасности Украины задержала 60-летнего жителя Киева за нелегальный сбыт огнестрельного оружия. Подозреваемый продал пистолет «клиенту» за 1500 долларов, а во время обыска в его доме правоохранители изъяли около 200 патронов различного калибра и более килограмма пороха. Об этом сообщила полиция Киева.

Задержание произошло в рамках спецоперации, организованной сотрудниками Оболонского управления полиции и СБУ. Подозреваемого схватили «на горячем» во время продажи оружия.

Мужчина задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до семи лет лишения свободы за незаконное приобретение, хранение и сбыт оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения.

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