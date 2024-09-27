Практика судов
  1. В Украине

В Киеве задержали 60-летнего мужчину во время продажи пистолета за 1500 долларов

07:36, 27 сентября 2024
В Киеве задержали мужчину за нелегальный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов.
В Киеве задержали 60-летнего мужчину во время продажи пистолета за 1500 долларов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Столичная полиция совместно со Службой безопасности Украины задержала 60-летнего жителя Киева за нелегальный сбыт огнестрельного оружия. Подозреваемый продал пистолет «клиенту» за 1500 долларов, а во время обыска в его доме правоохранители изъяли около 200 патронов различного калибра и более килограмма пороха. Об этом сообщила полиция Киева.

Задержание произошло в рамках спецоперации, организованной сотрудниками Оболонского управления полиции и СБУ. Подозреваемого схватили «на горячем» во время продажи оружия.

Мужчина задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до семи лет лишения свободы за незаконное приобретение, хранение и сбыт оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Оглашение содержания документов в судебном заседании прокурором, а не председательствующим судьей, не является нарушением УПК – Верховный Суд

УПК не содержит требования о необходимости оглашения документов именно председательствующим судьей – позиция Верховного Суда.

Как из ВАКС пытаются сделать часть «конвейера» по делу обличителя-Кубракова и использовать для легализации дерибана государственной земли

Высший антикоррупционный суд как «безмолвный подписант»: какой НАБУ видит роль ВАКС в деле по заявлению обличителя-Кубракова, и почему суд стремятся использовать для проталкивания интересов столичного застройщика.

Суды опередили по добропорядочности правительство и парламент – результаты опроса

Опрошенные оценили добропорядочность судов лучше, чем добропорядочность в Кабмине и Верховной Раде.

Суд отменил приказ ТЦК о призыве 23-летнего мужчины и обязал уволить его с военной службы – детали

Кроме того, что мужчине было на момент призыва 23 года, он был забронирован за предприятием, которое выполняло мобилизационные задания.

Кандидат на должность судьи посетил Донецк и Крым и упустил шанс стать судьей

Голоса членов Совета правосудия разделились, поэтому точку в истории, вероятно, поставит Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва