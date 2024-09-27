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У Києві затримали 60-річного чоловіка під час продажу пістолета за 1500 доларів

07:36, 27 вересня 2024
У Києві затримали чоловіка за нелегальний збут вогнепальної зброї та боєприпасів.
У Києві затримали 60-річного чоловіка під час продажу пістолета за 1500 доларів
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Столична поліція спільно із Службою безпеки України затримала 60-річного мешканця Києва за нелегальний збут вогнепальної зброї. Підозрюваний продав пістолет «клієнту» за 1500 доларів, а під час обшуку в його помешканні правоохоронці вилучили близько 200 набоїв різного калібру та понад кілограм пороху. Про це повідомила поліція Києва.

Затримання відбулося у межах спецоперації, організованої співробітниками Оболонського управління поліції та СБУ. Підозрюваного схопили «на гарячому» під час продажу зброї.

Чоловік затриманий за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, яка передбачає до семи років позбавлення волі за незаконне придбання, зберігання та збут зброї й боєприпасів без відповідного дозволу.

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