У ДБР порушили кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця на полігоні

За інформацією слідства, у результаті суперечки інструктор побив військовослужбовця прикладом автомата.

Джерело ілюстративного зображення: Генеральний штаб ЗСУ

Державне бюро розслідувань повідомило, що порушило кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця на навчальному полігоні на Кіровоградщині.

У ДБР зазначили, що 17 вересня під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт.

«У результаті суперечки посадовець побив військовослужбовця прикладом автомата. З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні», - йдеться у повідомленні ДБР.

Слідчі порушили провадження за ч. 5 ст. 426-1 ККУ.

Як зазначається, триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Кропивницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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