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Робили «розтяжки» поблизу будинків та авто підприємців – судитимуть двох вимагачів

16:50, 9 серпня 2024
У Тернополі судитимуть двох чоловіків за вимагання від $85 тисяч до €250 тисяч із погрозами вбивства підприємців та їхніх рідних.
Робили «розтяжки» поблизу будинків та авто підприємців – судитимуть двох вимагачів
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У Тернополі судитимуть двох осіб за вимагання грошей у підприємців із погрозами вбивства та насильства. Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура.

Згідно з обвинувальним актом, який скерували до суду, двоє тернополян протягом 2020–2023 років систематично вимагали від підприємців суми від 85 тисяч доларів США до 250 тисяч євро. Вони погрожували вбивством родичів жертв через численні смс-повідомлення.

Для підтвердження своїх погроз, обвинувачені використовували вибухові пристрої, зокрема «розтяжки» на основі ручної гранати Ф-1, які встановлювали поблизу будинків постраждалих або на їхніх автомобілях. В результаті детонації постраждало майно потерпілих.

Одному з обвинувачених обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншому — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі на майно обвинувачених накладено арешт на суму 2,2 мільйона гривень.

Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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