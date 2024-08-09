Делали «растяжки» вблизи домов и авто предпринимателей - будут судить двух вымогателей

В Тернополе будут судить двух мужчин за вымогательство от $85 тысяч до €250 тысяч с угрозами убийства предпринимателей и их родных.

В Тернополе будут судить двух человек за вымогательство денег у предпринимателей с угрозами убийства и насилия. Об этом сообщила Тернопольская областная прокуратура.

Согласно обвинительному акту, который направили в суд, двое тернополян в течение 2020-2023 годов систематически требовали от предпринимателей суммы от 85 тысяч долларов США до 250 тысяч евро. Они угрожали убийством родственников жертв через многочисленные смс-сообщения.

Для подтверждения своих угроз, обвиняемые использовали взрывные устройства, в частности «растяжки» на основе ручной гранаты Ф-1, которые устанавливали вблизи домов пострадавших или на их автомобилях. В результате детонации пострадало имущество потерпевших.

Одному из обвиняемых избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, другому - содержание под стражей с возможностью внесения залога. Сейчас на имущество обвиняемых наложен арест на сумму 2,2 миллиона гривен.

Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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