На Одещині вантажівка зіткнулися із мопедом, постраждали мати з доньками

Вантажівка не надала переваги в русі мопеду, в лікарні троє постраждалих.

Поліцейські Білгород-Дністровського району розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 19 серпня близько 12:00 у селі Новоселівка Саратської ОТГ. Внаслідок аварії, в якій зіштовхнулися вантажівка і мопед, постраждали жінка та дві дівчинки. Про це повідомляє поліція Одеської області.

За попередніми даними, 70-річний водій вантажного автомобіля «МАЗ» з села Монаші Маразліївської ОТГ, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу 46-річній жительці Новоселівки, яка їхала на мопеді з двома доньками віком 4 і 11 років. Внаслідок зіткнення жінка і діти були доставлені до лікарні.

Медики діагностували у матері та старшої дівчинки переломи кісток голови, а у молодшої дитини – садна передпліччя. Перевірка водіїв на стан сп’яніння не виявила ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та патрульна поліція. Начальник відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Андрій Мащенко повідомив, що справу кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Транспортні засоби були поміщені на арештмайданчик, і призначено низку експертиз. Слідство триває, і встановлюються всі обставини ДТП.

Поліція закликає водіїв суворо дотримуватись правил дорожнього руху, щоб уникнути подібних трагедій.

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