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Голодна куниця знеструмила два міста в Німеччині та залишила близько 130 тисяч людей без світла

07:18, 21 серпня 2024
Куниця спричинила масштабний перебій електропостачання в Німеччині.
Голодна куниця знеструмила два міста в Німеччині та залишила близько 130 тисяч людей без світла
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У понеділок, 20 серпня, мешканці міст Людвігсбург і Корнвестхайм у Німеччині стали свідками несподіваного перебоїв у електропостачанні, які викликала куниця. Як повідомляє SWR, уранці близько 04:30 (05:30 за київським часом) унаслідок пошкодження дротів на підстанції в Хоенеку, електрика зникла в обох містах. Відновлення електропостачання відбулося лише о 07:15 (08:15 за київським часом).

Без електрики залишились близько 130 тисяч осіб: у Людвігсбурзі проживає близько 100 тисяч, а в Корнвестхаймі – понад 30 тисяч. Відсутність світла торкнулась як житлових будинків, так і вулиць.

Цей інцидент викликав певну тривогу серед місцевих жителів, але, на щастя, не завдав серйозних наслідків.

Раніше хвостатий диверсант пошкодив кабелі зв’язку на Олімпіаді в Парижі. Тоді куниця знищила оптоволоконні кабелі в дев'яти департаментах.

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