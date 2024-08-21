Голодная куница обесточила два города в Германии и оставила около 130 тысяч человек без света

Куница вызвала масштабный перебой электроснабжения в Германии.

В понедельник, 20 августа, жители городов Людвигсбург и Корнвестхайм в Германии стали свидетелями неожиданного перебоев в электроснабжении, которые вызвала куница. Как сообщает SWR, утром около 04:30 (05:30 по киевскому времени) в результате повреждения проводов на подстанции в Хоенеке, электричество исчезло в обоих городах. Восстановление электроснабжения произошло только в 07:15 (08:15 по киевскому времени).

Без электричества остались около 130 тысяч человек: в Людвигсбурге проживает около 100 тысяч, а в Корнвестхайме - более 30 тысяч. Отсутствие света коснулось как жилых домов, так и улиц.

Этот инцидент вызвал определенную тревогу среди местных жителей, но, к счастью, не нанес серьезных последствий.

Ранее хвостатый диверсант повредил кабели связи на Олимпиаде в Париже. Тогда куница уничтожила оптоволоконные кабели в девяти департаментах.

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