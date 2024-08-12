Гелікоптер впав на дах готелю в Австралії: виникла пожежа, відео

Пілот загинув на місці.

У австралійському місті Кернс гелікоптер впав на дах готелю, після чого спалахнула пожежа. Близько 300-400 людей були евакуйовані з будівлі, пише The Guardian.

Двоє гостей готелю госпіталізовані, а гвинти вертольота впали в басейн та на еспланаду. За даними поліції, пілот загинув на місці.

Екстрені служби не повідомляли, чи були на борту пасажири.

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