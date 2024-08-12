Практика судів
  1. Відео
  2. / У світі

Гелікоптер впав на дах готелю в Австралії: виникла пожежа, відео

10:31, 12 серпня 2024
Пілот загинув на місці.
Гелікоптер впав на дах готелю в Австралії: виникла пожежа, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У австралійському місті Кернс гелікоптер впав на дах готелю, після чого спалахнула пожежа. Близько 300-400 людей були евакуйовані з будівлі, пише The Guardian.

Двоє гостей готелю госпіталізовані, а гвинти вертольота впали в басейн та на еспланаду. За даними поліції, пілот загинув на місці. 

Екстрені служби не повідомляли, чи були на борту пасажири. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді зʼявився ще один законопроект щодо відповідальності юридичних осіб за хабарі посадовцям

Пропонується встановити, що підставою застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є підкуп як іноземних, так і українських посадовців.

Прокурори будуть звертатися до АРМА за розʼясненнями щодо передачі майна в управління - Кабмін підготував зміни до КПК

Прокурор повинен буде звернутися за письмовим роз’ясненням до АРМА щодо можливості забезпечення ефективного управління активом та збереження його економічної вартості.

Зміни до КпАП про дрібне викрадення і їх вплив на кримінальну юстицію – Наталія Антонюк

Має місце часткова декриміналізація, тому відповідні провадження за наявності підстав можуть бути закриті за п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК, тобто у зв’язку із втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння - Наталія Антонюк.

Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів розпочнуться 26 серпня

Першими співбесіди проходитимуть кандидати на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів, а в цілому співбесіди кандидати будуть проходити до вересня.

Фінансову підтримку від міжнародних партнерів неможливо використовувати не за призначенням – Мінфін

Мінфін спільно з донорами перевіряють використання коштів зовнішнього фінансування.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду